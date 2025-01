Il Man United piomba su Dorgu: aumenta la concorrenza al Napoli

Patrick Dorgu, esterno del Lecce classe 2004, è da tempo un obiettivo del Napoli in quanto fortemente voluto da Antonio Conte. La concorrenza degli azzurri è però fitta e d'eccellenza: sul danese infatti c'è l'attenzione di diversi club come il Chelsea, ma non solo. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, anche il Manchester United si è iscritto alla corsa.

Questi gli aggiornamenti riportati da Fabrizio Romano sul suo profilo X: "Il Manchester United continua a guardare a dei terzini sinistri e ha aggiunto alla sua lista anche il nazionale danese Patrick Dorgu. Milos Kerkez e Nuno Mendes, più in alto nella lista ma più costosi. Dorgu, monitorato dagli osservatori del Manchester United in Serie A e in Nazionale negli ultimi mesi".

