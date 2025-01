Il Napoli aspetta solo Danilo: c'è un indizio che lo conferma

Il Napoli ha fatto la sua scelta, per la difesa vuole Danilo della Juventus, ma non vuole pagare alcuni indennizzo al club bianconero per arrivare al centrale brasiliano. Allora quando si potrà sbloccare l’operazione? Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, c’è un orizzonte temporale individuato nel 25 gennaio, data di Napoli-Juventus al Maradona.

In quell’occasione, dopo e non prima, le due società potrebbero parlare per arrivare ad un accordo, ad una soluzione. Anche perché il ds della Juventus Giuntoli difficilmente agevolerà una diretta concorrente. Tradotto, Danilo potrebbe arrivare a Napoli solamente negli ultimi giorni di calciomercato. Ma il fatto che il club azzurro non stia cercando altri profili in questo momento è la conferma ulteriore della volontà di puntare solamente sull’ex difensore del City.