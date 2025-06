Il Napoli ci ha provato per Jimenez del Milan, offerti 25mln: il retroscena

vedi letture

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Alex Jimenez si è guadagnato la conferma per il futuro. Il terzino spagnolo, classe 2005, è pronto a ritagliarsi ancora più spazio nel Milan anche nella prossima stagione, sotto la guida del nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Come ricorda la Rosea, il Real Madrid, club proprietario del cartellino, ha la possibilità di riportarlo in Spagna per 9 milioni di euro, secondo quanto stabilito negli accordi con il Milan. Tuttavia, al momento, i Blancos non avrebbero intenzione di esercitare questa opzione. Potrebbero farlo solo tra un anno, ma ad un prezzo maggiorato.

Il quotidiano rivela anche un retroscena di mercato: il Napoli nei mesi scorsi ha provato seriamente a strappare Jimenez con un'offerta da 25 milioni di euro. L’operazione avrebbe previsto il riacquisto da parte del Real per 9 milioni, seguito dalla cessione agli azzurri. Un’ipotesi, però, sfumata: Jimenez è fortemente legato sia al club rossonero che alla casa madre spagnola. Nel nuovo Milan, il giovane terzino si giocherà tutte le sue carte, molto probabilmente nel ruolo di terzino destro. I suoi obiettivi sono chiari: confermarsi titolare e lavorare per un adeguamento del contratto, ipotesi al vaglio della dirigenza rossonera.