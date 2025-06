Napoli-Lang, call col PSV per gli ultimi dettagli: differenza minina sui bonus

La prossima settimana, da martedì primo luglio, inizia ufficialmente la sessione estiva del calciomercato e il Napoli accelera per regalare ad Antonio Conte una squadra quanto più completa per l'inizio del ritiro di Dimaro. Tra i colpi più vicini alla conclusione c'è quello che porta a Noa Lang, esterno offensivo del Psv Eindhoven. L'altra trattativa calda delle ultime ore è quella per Lorenzo Lucca, attaccante dell'Udinese.

Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato Mediaset, fa il punto della situazione attraverso il proprio profilo X: "Napoli, a inizio settimana in programma una call con il PSV per ultimare l’acquisto di Noa Lang. C’è una leggera distanza legata ai bonus che Manna proverà a colmare già lunedi per regalare a Conte il terzo rinforzo di questo mercato. L’accordo col giocatore è totale. Poi all-in sull’attaccante con #Lucca davvero ad un passo".