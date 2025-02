Ufficiale Il Napoli sul gong rinforza la Primavera: preso il 2007 croato Anic

La sessione di mercato del Napoli sembrava terminata con l'acquisto di Noah Okafor, ma allo scadere gli azzurri sono riusciti a formalizzare un colpo per rinforzare la squadra Primavera. Il sito ufficiale della Serie A, infatti, comunica che il club partenopeo ha depositato il contratto del classe 2007 Ivan Anic, centrocampista di piede destro alto 187 centimetri, che arriva dal club croato NK Rudes.

In questa stagione nel campionato U19 ha collezionato otto presenze per 283 minuti complessivi, mettendo anche a referto tre gol, prima di uno stop evidentemente in attesa di cambiare squadra. Ecco, per lui ora c'è il Napoli che viaggia al secondo posto del campionato Primavera 2 con l'obiettivo di riprovarci nei play-off promozione.