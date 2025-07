Il Napoli va anche su Nusa! Mediaset: pronta offerta da 35mln al Lipsia

Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato di Sportmediaset, ha rilanciato il nome di Antonio Nusa per il Napoli, che ha visto sfumare definitivamente la pista Dan Ndoye: "Il Napoli è interessato ad Antonio Nusa, esterno del #Lipsia. Gli azzurri preparano un’offerta da circa 35M bonus inclusi per il norvegese", ha scritto su X il collega.

