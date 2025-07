Sfumato Ndoye: da Sterling a Nusa, le 5 alternative per l'esterno offensivo

vedi letture

Dan Ndoye è ormai destinato al Nottingham Forest, che ha messo sul piatto 40 milioni di euro più 5 di bonus per convincere il Bologna a cedere lo svizzero. Il Napoli, costretto a rinunciare al suo obiettivo principale per l’esterno offensivo, dovrà ora virare su altri profili per accontentare le richieste di Antonio Conte in vista della nuova stagione.

Il direttore sportivo Manna guarda soprattutto alla Premier League, con nomi altisonanti come Raheem Sterling e Jack Grealish, entrambi in uscita dai rispettivi club. Restano vive anche le piste italiane, come Federico Chiesa, ma la novità è Antonio Nusa del Lipsia: il Napoli sta preparando un’offerta da 35 milioni per il giovane norvegese, sul quale c’è anche la Roma. C'è infine Alejandro Garnacho, che il Manchester United ha messo sul mercato e che il Napoli aveva già cercato invano a gennaio. L'argentino, però, aveva rifiutato gli azzurri. A riportarlo è Tuttomercatoweb.