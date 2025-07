Zerbin-Cremonese, è fatta: sta già raggiungendo la sua nuova squadra

vedi letture

Il Napoli è vicino a piazzare un altro esubero prima del ritiro di Castel di Sangro. E' vicino infatti l'addio di Alessio Zerbin che però non passerà al Pisa, nonostante i tentativi di questi giorni. Per l’attaccante del Napoli sono sorti dei problemi per trovare gli accordi con il club toscano e quindi l'affare è sfumato.

A questo punto, dunque, secondo quanto riferisce Sky Sport la strada è libera per la Cremonese che è da tempo sul giocatore ed ora può chiudere. L'affare è praticsmente fatto al punto che l’attaccante sta già raggiungendo il club nella sede del ritiro per iniziare la sua nuova avventura. Un'altra operazione in uscita, ma il lavoro da fare è ancora importante come vi stiamo raccontando nel nostro borsino.