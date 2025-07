Ultim'ora Ndoye, Napoli superato anche per la formula! Sky: presto vertice di mercato per l’alternativa

Dan Ndoye andrà al Nottingham Forest. Il Napoli era arrivato ai 40mln di euro, ma aveva proposto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 26mln, più un’altra cifra con un bonus che scattava. Il Nottingham, invece, ha fatto un’offerta per un acquisto immediato di 42mln più bonus, più il Bologna deterrà il 20% sulla futura rivendita, che se non dovesse arrivare entro un tot di anni potrebbe far incassare al club rossoblù altri 7mln. Potenzialmente è un colpo da 49 milioni di euro, sarebbe la cessione top della storia del Bologna.

Il Napoli, perso Ndoye, si sta già preparando per un’alternativa. In queste ore è previsto un nuovo vertice tra Conte, De Laurentiis e Manna. Ci sono tanti profili attenzionati: Jack Grealish, che si è allenato in Costiera e oggi è tornato a Manchester, è fuori rosa. Ci sono Raheem Sterling anche lui fuori rosa nel Chelsea; Armand Laurienté del Sassuolo e Federico Chiesa che cerca una squadra per giocare nell’anno che porta al Mondiale. I profili sono tanti, il telefono del ds Manna è bollente.