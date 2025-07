Nusa in pole! Mediaset: "Ostacoli per Sterling e Chiesa, tutto sul talento del Lipsia”

Il ds del Napoli Giovanni Manna, dopo che Nottingham e Bologna hanno trovato l'accordo per Ndoye, avrebbe messo nel mirino Antonio Nusa, esterno sinistro in forza al Lipsia e in gol nel corso della sfida tra Norvegia e Italia vinta per 3-0 da Haaland e compagni. Gli azzurri hanno pronta anche un'offerta da ben 35 milioni di euro. Il 20enne quindi, sembra aver sorpassato negli obiettivi per la fascia sinistra anche Sterling e Chiesa.

Per l'azzurro c'è da battere la concorrenza dell'Atalanta, mentre sul fronte Sterling l'ostacolo è tutto economico. L'ex City infatti, guadagna una cifra molto alta, e il Chelsea preferirebbe cederlo a titolo definitivo. Lo riporta Sportmediaset.