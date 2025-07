Osimhen-Galatasaray, dalla Turchia: domani riunione per organizzare firma e cerimonia

Mancano solo le visite e le firme per decretare il passaggio ufficiale di Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray per la cifra record per il calcio turco di 75 milioni di euro. Domani il Galatasaray terrà una riunione dirigenziale per definire gli ultimi dettagli legati alla cerimonia di presentazione di Victor Osimhen. Al centro dell’incontro ci saranno l’organizzazione logistica, il volo del giocatore e la pianificazione dell’evento ufficiale previsto per sabato.

La società turca vuole accogliere l'attaccante in arrivo a titolo definitov dal Napoli con una cerimonia spettacolare, ricca di sorprese e curata nei minimi particolari. Si tratta di un’operazione storica per il club, che intende valorizzare al massimo l’arrivo del centravanti nigeriano come simbolo della nuova ambizione giallorossa. Lo riferisce sul proprio account X il giornalista turco Sergen Dağ.