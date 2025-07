Retroscena Ndoye: il Bologna voleva il rinnovo, lui sognava la Premier a tutti i costi

Niente Napoli per Dan Ndoye: l'esterno sinistro andrà al Nottingham Forest per 40 milioni. Mancano solo i dettagli per chiudere l'accordo. Anche il Corriere dello Sport nella sua edizione online parla dell'affare ormai fatto per lo svizzero in Premier League. "Sfuma così l’obiettivo di mercato per Conte.

Lo svizzero, 24 anni, vuole trasferirsi in Premier anche se dovrà rinunciare a giocare la Champions. Per il club azzurro restano vive le piste inglesi: Raheem Sterling, 30 anni, in prestito dal Chelsea; e Jack Grealish, 29 anni, in uscita dal City. Il Bologna da parte sua, aveva anche provato a intavolare una trattativa per il rinnovo, ma Ndoye vuole fortemente la Premier League, e il Nottingham Forest, che gli garantirà uno stipendio di cinque milioni di euro".