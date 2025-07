Ndoye, sì al Nottingham per il maxi-ingaggio: ecco quanto guadagnerà

Quaranta milioni più cinque di bonus. È la cifra che il Nottingham Forest ha messo sul piatto per trovare accordo con il Bologna per Dan Ndoye. 45 era la cifra chiesta subito dopo la cessione di Sam Beukema al Napoli e che, per i rapporti fra le due società, avrebbe dovuto accettare da una squadra di Premier League. Perché la sensazione è che il Bologna preferisse - proprio per rapporti di buon vicinato - una conclusione in azzurro.

E al giocatore? Per convincerlo, si legge su Tmw, il Nottingham Forest ha messo sul piatto 5 milioni di euro a stagione. Una cifra altissima perché da una parte c'era la possibilità di giocare la Champions - invece che la Conference League - oltre al palcoscenico della Premier League, il campionato più importante del mondo. Certo, non sarà poi semplice avere un'offerta più alta da parte di una big, ma a quel punto potrebbe esserci un ragionamento sull'ingaggio al ribasso, qualora dovesse arrivare una big.