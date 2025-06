Il Napoli vuole Chiesa: è sfida al Milan per riportarlo in Italia

Duello di mercato con il Milan. Anche il Napoli come i rossoneri è interessato a Federico Chiesa del Liverpool. Un giocatore che dopo un anno di Premier League, dove però ha giocato pochissimo, potrebbe anche decidere di tornare in Italia dove le pretendenti non mancano. Lo scrive il quotidiano La Stampa oggi in edicola.

Chiesa, oggi al Liverpool, è sempre stato uno dei giocatori preferito di Conte per il ruolo di esterno. Nel 2021 ha vinto l'Europeo con l'Italia ma poi la sua carriera è stata complessa e anche condizionata da infortuni. Ora il Napoli vuole provare a rilanciarlo ma servirà accordo e soprattutto bisognerà sfidare a quanto pare la concorrenza che non manca.