Il Roma - Kvara, il Napoli chiede 100mln! Si attende l'offerta ufficiale del PSG

Giovanni Scotto, giornalista Il Roma, sul suo profilo X ha fatto il punto sulla trattativa in corso tra Napoli e Paris Saint Germain per la cessione di Khvicha Kvaratskhelia: "Tra lunedì e mercoledì si dovrebbe completare la cessione di Kvaratskhelia al PSG. Il Napoli ha chiesto 100 milioni, ma si dovrebbe chiudere a non meno di 80 senza contropartite. Si aspetta l'offerta ufficiale e definitiva per mettere prima possibile la parola fine a questa vicenda. Al giocatore stipendio da 8 milioni più bonus e contratto di 5 anni. Decisiva la volontà del georgiano, che come ha confermato Conte ha chiesto la cessione immediata".