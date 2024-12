Il Venezia 'studierà' il Napoli: piacciono due azzurri per gennaio

Il Venezia è alla ricerca di calciatori che possano immediatamente aiutare mister Di Francesco nella complicata corsa salvezza che da qui a fine stagione attende i lagunari. Dopo aver chiesto informazioni per Juan Jesus, la società veneta ha avviato i colloqui col Napoli anche per Alessio Zerbin e in questo caso una sua uscita appare molto meno complicata.

Non solo: a centrocampo accordo in chiusura per Giulio Maggiore, centrocampista della Salernitana già cercato la scorsa estate che è legato alla società campana da un contratto valido fino al 30 giugno 2026. Le possibilità che l'affare giunga a conclusione sono molto elevate. Lo scrive quest'oggi il sito specializzato Tmw.