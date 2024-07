Incontro Napoli-Turris, possibili due giovani in prestito: nulla di vero su Popovic

vedi letture

Emergono le prime indiscrezioni dopo l’incontro tra i dirigenti della Turris e quelli del Napoli. Secondo i colleghi di Tuttoturris.com, in ballo ci sono diversi i nomi di giocatori del settore giovanile partenopeo che potrebbero partire in prestito. Tra questi, ci sono i profili di giovani molto interessanti come Luigi D’Avino e Antonio Solmonte.

Il primo è un difensore classe 2005, considerato uno dei gioiellini della cantera azzurra e da alcuni anni nell’orbita prima squadra (attualmente a Dimaro). Il secondo, anche lui 2005, ha fatto tutto la trafila del Napoli fino al 2023, prima di trasferirsi in prestito nelle Primavere di Crotone e Ascoli. Non trova riscontri, invece, la notizia di un presunto interesse della Turris per Matija Popovic che ha parametri economici proibitivi per moltissime squadre di terza serie, oltre al fatto che il Napoli difficilmente lo darà in serie C.