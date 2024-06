Interesse dall'Arabia per Anguissa, ma Conte chiude alla cessione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Conte riparte da Khvicha Kvaratskhelia e anche da André-Frank Zambo Anguissa. L'allenatore salentino è pronto a blindare sia l'esterno offensivo georgiano che il centrocampista camerunese. A riferirlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Antonio sta già lavorando a strettissimo contatto con Manna per risolvere vecchi nodi e dare un'impronta forte nella costruzione della squadra.

Ha respinto l'offensiva del Psg e di fatto blindato Kvaratskhelia, con cui Manna e De Laurentis ora stanno lavorando per trovare il prima possibile un'intesa sul rinnovo. Ha chiuso le porte dell'Arabia Saudita per Anguissa e adesso proverà in prima persona a risolvere la questione Di Lorenzo".