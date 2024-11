Juan Jesus verso l'addio: c'è l'interesse di un club brasiliano, la situazione

Si avvicina la conclusione dell'avventura napoletana per Juan Jesus. Il contratto del difensore brasiliano scade a giugno ed i contatti col Napoli per allungare l'accordo sono fermi. Lo scrive il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Schira, aggiungendo che per il difensore brasiliano ha chiesto informazioni l'Internacional di Porto Alegre.

Da capire se l'operazione può concretizzarsi in estate o già a gennaio, in quest'ultimo caso il Napoli dovrà accelerare per un rinforzo a gennaio e già da giorni circolano diversi rumors sulle possibili opportunità per la finestra di mercato invernale. Le ultime di quest'oggi sui quotidiani portano a Tah del Bayer Leverkusen, oltre ai più concreti Kiwior dell'Arsenal o Bijol dell'Udinese.