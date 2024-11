Cdm - Per la difesa spunta Tah del Bayer! Sarà libero a giugno, tentativo a gennaio?

vedi letture

La ricostruzione di Conte ha portato sei calciatori nuovi e a gennaio ne potrebbero arrivare due, lo scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno sottolineando che la priorità è la difesa, o meglio le alternative ai due centrali titolari Rrahmani e Buongiorno. I fari sono puntati sul difensore polacco dell’Arsenal Jakub Kiwior, su cui però c’è anche l’interesse della Juventus, e nelle ultime ore è tornato in auge il nome del tedesco Jonathan Tah.

Il centrale di difesa classe '96 del Bayer Leverkusen, tedesco di origini ivoriane, può liberarsi a parametro zero il prossimo anno, avendo un contratto in scadenza a giugno 2025. Di fronte a una offerta intorno ai 10 milioni di euro - scrive il quotidiano - potrebbe partire a titolo definitivo già a gennaio. Il ds Manna e la società non si lasceranno sfuggire le possibilità che eventualmente si apriranno in questa sessione invernale.