Juanlu, braccio di ferro col Siviglia: spunta carta a sorpresa

vedi letture

Non solo Beukema. Non solo un centrale. Il Napoli in difesa vuole fare anche un terzino, il sostituto a destra di Mazzocchi che è in partenza. Il nome è Juanlu Sanchez del Siviglia. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Con il Siviglia continua il braccio di ferro per Juanlu Sanchez, anni 21, terzino destro del Nervion e dell’Under 21: agli andalusi piace Simeone, il Cholito, che a questo punto potrebbe aiutare la chiusura dell’affare".