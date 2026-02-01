Il Napoli non rimpiazzerà Di Lorenzo! Rai: tre soluzioni interne per sostituire il capitano

vedi letture

Nel corso della 'Domenica Sportiva', è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato: "Il Napoli ha acquistato un esterno sinistro offensivo, Alisson Santos, di cui si dice un gran bene, ha gli stessi procuratori di Rafa Marin, che l'anno scorso fu acquistato dal Napoli. Manna lo seguiva quindi già da un anno, e oggi il Napoli l'ha acquistato, 3 milioni di prestito con diritto e non obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Lo reperisce dallo Sporting Lisbona, domani mattina visite a Villa Stewart.

Per quanto riguarda il terzino, capitan Di Lorenzo mancherà un mese e mezzo. Il Napoli non rimpiazzerà, ha fatto dei vaghi tentativi con Zappa soprattutto, ma non era convinto di fare un investimento in questo momento. Conte giocherà in quella zona del campo, mi arriva una notizia dal Calcio Napoli, con Beukema, Olivera e Mazzocchi".