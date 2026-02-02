Nuovo rinforzo in difesa? Romano: "Presa la decisione dopo gli esami di Di Lorenzo"

Nuovo rinforzo in difesa? Romano: "Presa la decisione dopo gli esami di Di Lorenzo"
Oggi alle 09:26
di Arturo Minervini

Il Napoli non interverrà sul mercato per acquistare un terzino destro. La decisione è maturata al termine di una riunione interna del club, durante la quale è stato fatto il punto sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo.

L’infortunio del capitano azzurro, infatti, è stato giudicato meno grave rispetto alle prime sensazioni. A riportarlo è Fabrizio Romano, in un intervento sul proprio Canale Youtube. 