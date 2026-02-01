Alisson Santos decisivo in Sporting-Nacional: assist per il gol vittoria al 96'!

di Antonio Noto

All'Alvalade lo Sporting batte il Nacional 2-1 nel match valido per la 20ª giorntata del campionato portoghese. I padroni di casa passano in vantaggio al 72' con Pedro Gonçalves, quattro minuti dopo arriva il pareggio degli ospiti con Nunez. All'80' entra in campo Alisson Santos, ad un passo a diventare un nuovo calciatore del Napoli, domani dovrebbe sostenere le visite mediche per il club azzurro.

Proprio l'attaccante brasiliano, grazie ad un assist al 96', serve la palla a Luis Suarez per il gol vittoria. Lo Sporting grazie ai tre punti conquistati accorcia a -4 dalla capolista Porto, avendo però una partita in più.