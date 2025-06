Juanlu, pressing Manna: domani tornerà alla carica per chiudere

Juanlu Sánchez, che può coprire tutta la fascia destra – come ha fatto bene anche ieri nella vittoria in rimonta sulla Romania (2-1) – un accordo con il Napoli ce l’ha già, fino al 2030. Lo scrive il Corriere dello Sport che aggiorna la trattativa per il giocatore del Siviglia che tanto piace al Napoli.

"Ora si aspetta, con l’inizio della nuova settimana, che il Siviglia abbassi le pretese (20 milioni) e si avvicini a Manna, che dopo una prima offerta ne ha presentata una più alta: 12 milioni di base fissa e 2 di bonus. Anche questa, però, è stata rifiutata. Da domani, insomma, il ds tornerà alla carica per completare il pacchetto di destra e affiancare un prospetto più che interessante al capitano Di Lorenzo".