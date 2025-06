Caprile, non solo il Torino: spunta anche la Juve in caso di addio di Perin

"Juventus e Torino su Caprile". Così stamattina L'Unione Sarda nella prima pagina sportiva. Il nome di Elia Caprile anima il mercato estivo, attirando l’interesse di Juventus e Torino, entrambe alla ricerca di rinforzi tra i pali. Il quotidiano sottolinea come il portiere, attualmente al Cagliari, possa diventare uno dei protagonisti della finestra di trasferimenti in corso. Il club sardo detiene il diritto di riscatto sul giocatore e potrebbe esercitarlo a 8 milioni di euro, una cifra che – alla luce della concorrenza tra i due club torinesi – potrebbe generare una plusvalenza interessante in caso di rivendita.

Il Torino valuta Caprile come potenziale sostituto del titolare Vanja Milinkovic-Savic, la cui permanenza è tutt’altro che scontata. Dall’altra parte, la Juventus guarda al classe 2001 come possibile alternativa nel ruolo di secondo portiere, in vista di un eventuale addio di Mattia Perin, vice di Di Gregorio. Il doppio interesse piemontese conferma come Caprile sia considerato un profilo in ascesa nel panorama italiano, e apre scenari interessanti per il Cagliari, che potrebbe capitalizzare al massimo una situazione favorevole di mercato.