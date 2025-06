Torna di moda Duran! Dalla Turchia: offerta ufficiale del Napoli

vedi letture

Torna di moda Jhon Jader Durán Palacio. L’attaccante colombiano, seguito nei mesi scorsi dal Napoli, a gennaio ha deciso di lasciare la Premier League e l’Aston Villa per accettare la corte araba. L’Al Nassr ha versato nelle casse del club inglese 77 milioni (più 13 di bonus). Per il giocatore un ingaggio da 10 milioni a stagione.

Dopo appena sei mesi, in cui ha totalizzato 13 presenze e 8 gol in Saudi Pro League, il classe 2003 potrebbe però già cambiare aria e tornare in Europa. Secondo quanto riferito su X dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, il Napoli ha presentato un’offerta ufficiale per il centravanti di Medellín.