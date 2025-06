Juve, con Giuntoli il primo obiettivo era Osimhen. Poi la svolta

vedi letture

Destino di Osimhen sospeso. Quando c’era Giuntoli, il primo pensiero inevitabilmente aveva raggiunto Victor Osimhen, che ha una clausola da 75 milioni valida però solo per l’estero: il nuovo managment un investimento del genere preferirebbe farlo per lo svedese, per Gyökeres dello Sporting, obiettivo concreto per la Juve secondo il Corriere dello Sport.

La concorrenza non manca, però: "Resta così la tentazione dell’Arabia Saudita, dove l’Al-Hilal fa sul serio, per volontà di Simone Inzaghi, soprattutto dopo il tira e molla con lo stesso Osimhen. Le strade di Viktor e Victor, bomber con lo stesso nome e accomunati dall’ossessione per il gol, finiscono inevitabilmente per intrecciarsi".