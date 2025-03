Juve, sfida al Napoli per il gioiello dell'Hellas: costa 12mln

Secondo quanto rivela L'Arena quest'oggi, la Juventus ha 'prenotato' il giovane centrale dell'Hellas Verona Diego Coppola: il classe 2003 è considerato il vero gioiello della rosa scaligera e da tempo è finito nel mirino di Cristiano Giuntoli, Managing Director Football del club bianconero.

I rapporti con Setti sono state stati buoni, come testimonia l'operazione che in estate ha portato Cabal in bianconero. oggi il valore del suo cartellino supera i 10 milioni di euro: la Juventus in estate potrà trattarlo per una cifra attorno ai dodici milioni di euro. Il calciatore in passato è stato accostato anche al Napoli che è alla ricerca di nuovi centrali per il futuro, soprattutto dopo la trattativa fallita per Comuzzo della Fiorentina a gennaio.