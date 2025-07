Kean, l'uomo giusto per il Napoli? Tmw: "Può giocare con Lukaku e da prima punta"

vedi letture

"Moise Kean dovrebbe rimanere alla Fiorentina. Il condizionale è più che mai d'obbligo perché la sensazione è che da qui al 15 di luglio, quando scadrà la clausola risolutoria da 52 milioni di euro, se ne sentiranno tante". Così scrive il Tuttomercatoweb, che fa il punto della situazione sul futuro dell'attaccante della Fiorentina: "Il Manchester United non convince perché non gioca la Champions League. Il Napoli lo fa e potrebbe tranquillamente pensare di spendere quei soldi per un giocatore che può giocare sia con Lukaku sia da prima punta, da nove puro, senza peggiorare il proprio rendimento.

Moise Kean ha già preso diversi treni. Juventus, Paris Saint Germain, Everton. Ma ne ha persi altrettanti, anche quello con i parigini, nella stagione migliore della sua carriera esclusa quella con la Fiorentina. Quindi è normale pensare a quello che sarà, al futuro, ma anche al presente. Rimanere a Firenze potrebbe voler dire definitiva consacrazione, pronto per una big. In cui c'è già stato più anni, forse un po' troppo acerbo per rispondere a certe sollecitazioni. Ma i treni, quando passano, vanno presi. Perché potrebbero non ripassare".