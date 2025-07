Kean-Napoli, conferme da Firenze: contatti costanti con l'entourage

vedi letture

Arrivano conferme sull'interesse del Napoli per Moise Kean. I partenopei, come riferito da Firenzeviola.it, sono molto attivi sul profilo del centravanti della Fiorentina, con contatti che risultano essere recenti e continui e che riguardano anche i dettagli dell'ingaggio. Il ds azzurro, Manna, è da sempre un estimatore del classe 2000 che diventa quindi un obiettivo concreto della squadra Campione d'Italia per la prossima stagione.

Lo stesso club di De Laurentiis sta infatti riscontrando difficoltà per chiudere la trattativa con Lorenzo Lucca, mentre per Darwin Nunez del Liverpool i costi dell'operazione paiono ancora più in salita. Motivo per cui il Napoli ha iniziato a sondare il terreno per l'attaccante della Fiorentina, che non ha ancora preso una decisione sul suo futuro nonostante rimanga in forte pressing su di lui anche l'Al-Qadsiah, pronto a ricoprirlo d'oro con uno stipendio da 15 milioni di euro a stagione.

Sullo sfondo restano poi gli interessi di Manchester United e Milan, ma il Napoli è diventata in queste ore una pretendente seria al numero 20 dei viola, su cui grava una clausola rescissoria da 52 milioni di euro attivabile entro il 15 luglio sia dai club italiani che da quelli stranieri. Il giocatore non ha ancora dato una risposta definitiva a nessuno: né alla Fiorentina, né agli arabi. Sta valutando tutti gli scenari che gli si presentano.