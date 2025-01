Kiss Kiss - Non solo Garnacho, Napoli forte su Dorgu: c'è già la strategia

vedi letture

Nel corso di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio ha aggiornato la trattativa relativa all'erede di Kvara: "Garnacho? Il Napoli lo sta trattando, è evidente che vuole investire sull'argentino, ma lo United continua a chiedere la luna, forse perché sa che il Napoli ha appena incassato 70 milioni dal Psg per Kvaratskhelia. Attenzione, però: tenete molto calda la pista Dorgu. Il Napoli lo sta trattando e il Lecce ha appena detto no allo United che lo voleva subito. Il Napoli lo lascerebbe in Salento fino a giugno".

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).