Kvara non si muove, ma il rinnovo non è cosa fatta: la distanza tra domanda e offerta

Khvicha Kvaratskhelia resterà al Napoli, a prescindere dall'accordo per il rinnovo o meno. Per il momento non c'è ancora l'intesa per il prolungamento contrattuale, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Magari c’è ancora tanto da lavorare perché la distanza tra domanda (8 milioni) e offerta (5,5) resta ampia e non è così scontato il nuovo accordo. Ma ora è chiaro a tutti: nessuno si muoverà da Napoli senza l’okay di Conte"