L'affare-Buongiorno può spingere Simeone al Torino: Cairo pronto a investire

vedi letture

Il Torino insiste per Giovanni Simeone, primo obiettivo a gennaio dopo il ko di Zapata. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che De Laurentiis chiede 15 milioni per lasciare partire il suo attaccante, per Cairo si tratta di una valutazione eccessiva. Si può chiudere, si legge, con una formula diversa, ad esempio prestito con obbligo a determinate condizioni. Di sicuro il Torino spinge per avere subito Simeone a gennaio.

I rapporti tra i due club sono ottimi come conferma la cessione di Buongiorno, ma De Laurentiis vorrebbe ottimizzare la cessione del suo giocatore che non rientra nei piani di Conte. Le soluzioni per chiudere ci sono. Simeone, considerando la carta d’identità (29 anni) potrebbe anche diventare un investimento per il futuro visto che Zapata tornerà disponibile solo per l’inizio della prossima stagione quando avrà compiuto 34 anni. La cessione estiva di Buongiorno al Napoli può spingere il Cholito in granata, chiosa il quotidiano.