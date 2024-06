L'Inter vuole anticipare il Napoli per un talento classe 2006 della Sampdoria

L’idea del club nerazzurro è quella di acquistarlo in questa stagione e lasciarlo in prestito alla Sampdoria un altro anno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il talento Giovanni Leoni, riscattato per circa 2 milioni di euro dal Padova dopo l’ottima stagione appena passata, è uno degli uomini mercato in casa Sampdoria con l’Inter che è sulle sue tracce fin da gennaio e vorrebbe assicurarsi il centrale classe 2006 per la difesa del futuro.

L’idea del club nerazzurro è quella di acquistarlo in questa stagione e lasciarlo in prestito alla Sampdoria un altro anno per permettergli di giocare con continuità – 12 presenze da gennaio a fine stagione con un gol all’attivo – e crescere ulteriormente sfruttando gli ottimi rapporti con il club ligure. Ma non solo.

Per anticipare la concorrenza – Napoli, Torino, Atalanta e Juventus sono sulle sue tracce – il club milanese, come riporta Il Secolo XIX, potrebbe mettere sul piatto anche il prestito di Alessandro Fontanarosa, centrale mancino classe 2003, che nell’ultima stagione si è messo in mostra con il Cosenza collezionando 21 presenze e fresco d’esordio con l’Italia Under 21.