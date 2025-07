La Juve voleva davvero Osimhen: il Galatasaray dice sì alla clausola voluta da ADL

Va per le lunghe e il finale della lunga telenovela tra il Napoli e il Galatasaray per Victor Osimhen è ancora tutto da scrivere. Secondo fonti turche, il club di Istanbul presenterà un'offerta con garanzie bancarie differenti con cui pagare la clausola di rescissione da 75 milioni di euro ed è disposto ad accettare la richiesta di non vendere il giocatore in Italia nei prossimi tre anni.

Dopo un’estenuante negoziazione, il presidente Ozbek avrebbe acconsentito all’inserimento di questa clausola anti-Serie A o per meglio dire anti-Juve che visto ai bianconeri l'attaccante piace davvero tanto e da molto tempo. Si attende la risposta del club azzurro, con il tempo che stringe sempre più visto che la dead-line è stata fissata per il fine di questa settimana. Lo riporta Sportmediaset.