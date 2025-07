Mathias Ferrante ha firmato! Sky: il classe 2006 sarà il terzo portiere del Napoli

Il Napoli ha chiuso un nuovo innesto per il proprio reparto portieri: Mathias Ferrante ha firmato con il club campione d'Italia. Il giovane estremo difensore classe 2006 arriva dal Novaromentina, società di Serie D, e sarà inserito come terzo portiere nella rosa della prima squadra di Antonio Conte. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.

Ferrante rappresenta un profilo giovane e di prospettiva, scelto per completare il reparto alle spalle dei titolari e garantire continuità anche in chiave futura. Un’opportunità importante per lui, che passa dal dilettantismo a un club di vertice della Serie A, dove potrà crescere allenandosi accanto a portieri di alto livello e sotto la guida di Antonio Conte.