Ultim'ora Simeone-Zerbin, Sky: incontro col Pisa, l'esterno ha già dato l'ok al trasferimento

vedi letture

Nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, ha parlato delle trattative del Napoli in uscita: “Per quanto riguarda le cessioni, il Napoli oggi ha avuto un incontro con il Pisa e si sta avvicinando ad una doppia cessione: Giovanni Simeone e Alessio Zerbin.

Zerbin ha già dato l’ok al Pisa e Simeone sta decidendo. Il Pisa sta facendo uno sforzo importante perché è un progetto triennale, compra il Cholito a titolo definitivo, penso che questo non lascerà insensibile il calciatore”. L’operazione per Zerbin, invece, sarebbe in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza, chiarisce l’esperto di mercato sul proprio sito.