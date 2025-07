Ultim'ora Lucca può sbloccare Simeone, Sky: la percentuale di rivendita può favorire il Pisa

Valzer di punte in casa Napoli. Lorenzo Lucca, centravanti classe 2000, è in arrivo dall'Udinese - domani dovrebbe sostenere le visite mediche a Villa Stuart - e Giovanni Simeone è in uscita per far posto all'ex Pisa. E proprio il club toscano è molto interessato all'attaccante argentino. L'acquisto di Lucca potrebbe favorire il Pisa nella trattativa con il Napoli, che chiede circa 8 milioni di euro per cedere il Cholito. Per ora l'offerta dei nerazzurri è di 4 milioni, ma il Pisa detiene una percentuale del 10% sulla futura rivendita di Lucca.

In pratica, se la formula e le cifre della cessione dell'attaccante dall'Udinese al Napoli dovessero essere confermate, 9 milioni di prestito oneroso e 26mln per il riscatto obbligatorio, nelle casse toscane andrebbero subito 900mila di euro. Questa cifra servirebbe al Pisa per avvicinarsi alla richiesta del Napoli per Simeone. Di fatto è come se il Napoli pagasse Lucca circa un milione in meno. A riferirlo è Sky Sport.