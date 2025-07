Osimhen-Galatasaray, Sky: il Napoli attende fino a fine settimana, Al-Hilal fiducioso

Victor Osimhen non partirà per il ritiro di Dimaro, l’attaccante nigeriano resta in attesa che Napoli e Galatasaray trovino un accordo definitivo per la sua cessione. Sky Sport fa il punto della situazione. Ci sono due offerte da 75 milioni di euro pronte, che il Napoli ha accettato. Per il Galatasaray ancora si aspettano le famose garanzie bancarie, che ancora non sono arrivate. Il Napoli si è dato tempo fino a fine settimana per consentire al Galatasaray di organizzarsi e per di fattco trattenere il giocatore in Turchia.

C’è l’offerta dell’Al-Hilal, da 75mln di euro anch’essa, ma più rapida nei pagamenti e con delle garanzie già espresse. Nonostante finora il giocatore abbia preferito il Galatasaray al club saudita, gli arabi sono convinti di poter far cambiare idea al nigeriano come giù avvenuto con Theo Hernandez. Anche il francese rifiutava il trasferimento all’Al-Hilal, ma la strategia dell'attesa ha premiato i sauditi, con l'ex Milan che ha accettato quando ha capito che altre squadre non avrebbero potuto pagare il suo cartellino.