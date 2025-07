Lang-Beukema, novità sulle visite mediche: ecco quando dovrebbero sostenerle

vedi letture

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo con un doppio, imminente, affare. Noa Lang e Sam Beukema sono a un passo dal vestire l'azzurro. Un'ottima notizia per Antonio Conte, che si prepara ad accogliere due rinforzi di peso per la sua rosa. La fase economica delle trattative è ormai definita e ora si passa all'aspetto operativo. I due olandesi sono attesi a Castel Volturno per le visite mediche, che dovrebbero svolgersi a ridosso del raduno estivo, fissato per lunedì 14 luglio.

Solo dopo aver superato i test fisici, Lang e Beukema firmeranno i contratti che li legheranno ufficialmente al club partenopeo. Il Napoli si assicura così due profili interessanti, pronti a mettersi a disposizione del tecnico salentino per la nuova stagione. L'attesa cresce tra i tifosi per vedere all'opera i nuovi acquisti già a partire dal ritiro di Dimaro. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.