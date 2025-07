Zaccagni-Napoli, Schira: "Non bastano 30mln, Lotito rifiuterebbe per un motivo"

Napoli su Mattia Zaccagni. Piace molto l'esterno della Lazio come raccontato da Nicolò Schira sul suo canale Youtube nel focus mercato con tutte le mosse degli azzurri per l'esterno a sinistra: "Il Napoli vuole prendersi qualche ora di riflessione per capire su chi affondare e per capire se sono fattibili e sostenibili Sterling o Grealish in uscita dalla Premier League e che sono stati offerti, o se bisognerà virare su Zaccagni che piace tanto ma Lotito anche di fronte a 30 milioni dirà no perché non può fare mercato.

Occhio a Chiesa che è stato proposto a diversi club italiani, tra cui il Napoli. Nusa è molto costoso".