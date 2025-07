Osimhen-Galatasaray, ci sarà accoglienza super in aeroporto: domani le visite

Come in occasione del suo arrivo a settembre un anno fa, così stasera Istanbul si prepara ad accogliere in massa Victor Osimhen. L'ormai ex attaccante azzurro sarà in aeroporto tra le 21.30 e le 22. Domani le visite mediche, come scrive l'amico e giornalista dalla Nigeria, Buchi Laba, e poi pronta una presentazione speciale, forse sabato in casa prima dell'amichevole contro la Lazio. Osimhen aveva ormai da tempo sciolto le riserve sul suo futuro.

Aveva rifiutato a giugno e anche nelle scorse settimane l'offerta monstre dell'Al-Hilal, 40 milioni all'anno per quattro stagioni, totale 160 netti. Il Galatasaray ci aveva già provato con un'offerta da 16 milioni a stagione ma Osi si era preso del tempo e se n'era andato in vacanza. Alla fine ha scelto il club turco dove lo scorso anno ha vinto Super Lig e coppa e ha segnato 37 gol. Affare da 75 milioni più bonus con 40 subito e 35 entro un anno garantiti da lettere di credito. Inserita anche una penale anti-Italia valida due anni e percentuale del 10% su futura rivendita a favore del club azzurro.