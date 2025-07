Ndoye-Napoli, capitolo chiuso: oggi farà le visite col Nottingham

Arrivano ultimi aggiornamenti riguardo Dan Ndoye. Infatti, come riferito da Sky Sports UK, il giocatore dovrebbe sottoporsi alle visite mediche con il Nottingham Forest nella giornata di oggi. Decisiva dunque la volontà del giocatore di trasferirsi in Premier League. C'è di più a proposito dei dettagli dell'operazione: secondo l'emittente satellitare infatti il Bologna si è riservata una clausola del 10% sulla futura rivendita dello svizzero di 24 anni.

Il club inglese, con Evangelos Marinakis come proprietario, infatti ha chiuso l'affare per 45 milioni più 5 di bonus, così come l'accordo con l'esterno offensivo elvetico classe 2000 che ha stretto la mano ai Reds per 5 milioni di euro l'anno d'ingaggio.