Ultim'ora Cajuste-Arabia, proposta da quasi 10mln: ADL vuole cambiare la formula

vedi letture

"Tema Jens Cajuste in Arabia. Napoli e Neom continuano a trattare per il centrocampista: nelle ultime ore nuova offerta di prestito oneroso (2,5m€) con diritto a 7m€. Aurelio De Laurentiis chiede l’obbligo". Lo scrive il giornalista esperto di mercato, Matteo Moretto, su X. Lo svedese, arrivato nell'estate post primo scudetto nel 2023, è uno dei tanti giocatori in uscita dal club azzurro: appartiene a un folto elenco di calciatori pronti a salutare Napoli. Al momento Cajuste è diviso tra la Premier e, appunto, l'Arabia.

