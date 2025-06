Lang non basta: arriva un altro esterno, tre nomi in agenda

vedi letture

Noa Lang sarà il primo rinforzo per le corsie esterne del Napoli in vista della prossima stagione. Operazione, questa, da 25 milioni di euro più bonus che entreranno nelle casse del PSV. Antonio Conte, però, per affrontare al meglio la prossima stagione vuole un altro giocatore per le fasce del proprio fronte offensivo.

Elemento che, come riporta La Gazzetta dello Sport, uscirà da una short list di tre nomi: Dan Ndoye del Bologna, che al momento si è raffreddato e non di poco per le richieste economiche considerate fuori mercato da parte della dirigenza partenopea, Federico Chiesa in uscita da Liverpool e con l'ulteriore qualità di poter giocare sia a destra che a sinistra e, infine, Jadon Sancho che al Manchester United non sembra avere alcun tipo di garanzie sul futuro.