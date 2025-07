Lang, visite mediche da fissare: il Napoli ha già un'idea precisa

Quando sosterrà le visite mediche Noa Lang? L'operazione tra Napoli e PSV Eindhoven è praticamente conclusa e adesso non resta che fissare i test dell'esterno offensivo olandese. Su questo tema si è soffermato nella sua edizione odierna il Corriere del Mezzogiorno:

"Con il Psv Eindhoven i colloqui sono in dirittura d’arrivo, s’attende solo lo scambio dei documenti per programmare le visite mediche probabilmente fra poco più di una decina di giorni, quando ci sarà il raduno a Castel Volturno prima della partenza per Dimaro".