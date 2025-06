Lang vuole il Napoli, ma oltre questa cifra ADL non si spingerà

vedi letture

Sono giorni intensi per Giovanni Manna, con il direttore sportivo del Napoli che vuole regalare ad Antonio Conte la rosa quasi al completo già per l’inizio del ritiro. Secondo quanto riferito dalla redazione di Sportmediaset, i principali tavoli aperti sono due: Noa Lang e Sam Beukema. Col primo, che andrebbe a rinforzare il reparto offensivo, c'è l'intesa sui numeri: contratto fino al 2030 con ingaggio pari a 2,8 milioni netti (il Psv invece ne chiede 35 per il cartellino, gli azzurri cercano di non superare tale quota). Discorso simile anche per il difensore del Bologna che ha detto sì e starebbe spingendo con i felsinei per favorire l’operazione. Il Bologna per questo già lavora all'arrivo di un potenziale sostituto.

