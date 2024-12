Lazio, sfida al Napoli sul mercato per la rivelazione dell'Hellas

In casa Lazio sono iniziate le manovre di mercato, pensate per oggi e per domani. Marco Baroni e il ds Fabiani si sono confrontati nei giorni scorsi e hanno stabilito innanzitutto la linea invernale. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico biancoceleste avrà un centrocampista da aggiungere alla batteria, la coperta è corta e va allungata. Si cerca un centrocampista con determinate caratteristiche. Reda Belahyane del Verona, 20 anni, marocchino, ha molti estimatori. Il calciatore era stato accostato anche al Napoli.

