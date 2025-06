Leali, niente arrivo al Napoli: arriva la smentita dell'agente

Nicola Leali non sarà il dodicesimo del Napoli per la prossima stagione. Proprio da Genova arrivano smentite dall'agente. Il portiere era stato accostato agli azzurri che puntano Milinkovic-Savic del Torino come dodicesimo. L'edizione locale di Repubblica parla anche del portiere nel suo focus mercato sul Genoa: "A meno di un mese dalla fine del campionato, il Genoa è già impegnato sul fronte mercato. Sfumata l’opzione Toljan - con l'ex Sassuolo che ha scelto il Girona -, il club ha chiarito che non accoglierà giocatori non pienamente convinti. Intanto si lavora sulla rosa per il ritiro di Moena.

Spuntano nuovi nomi: Luigi Cherubini (classe 2004, in prestito alla Carrarese), esterno offensivo che piace ma per cui la Roma non vuole cessioni definitive; Siren Diao, ex Atalanta U23 ora al Granada, come possibile vice Vitinha; e Milot Rashica, esperto centrocampista kosovaro del Besiktas. Piace anche Karlsson del Bologna, sebbene più per suggestione che per reale trattativa. Il Genoa segue inoltre Gabriel Vidovic, giovane attaccante della Dinamo Zagabria ed ex Bayern Monaco, già nel mirino anche del Cagliari. Infine, smentito un interesse del Napoli per il portiere Leali, come precisato dal suo agente".